Brian May (Queen) reprend Buddy Holly

Le guitariste de Queen a admis que "Maybe Baby" était la raison pour laquelle il avait commencé à jouer de la guitare et qu’il est devenu une rock star.

La reprise de ce titre de 1958 par Brian May est extraite de la réédition de luxe à venir de son deuxième album solo, Another World (1998).

"Je n’ai jamais fait de chanson de Buddy Holly", a déclaré le guitariste de Queen. Expliquant l'importance de cette chanson dans son développement en tant que musicien, il précise : "Cette chanson est probablement la raison pour laquelle je suis ici pour faire ceci, jouer de la guitare, être une star du rock et être une personne très chanceuse".

La réédition de Another World est la deuxième sortie de la série Gold de mai. Il contient l’album original remastérisé aux côtés de Another Disc, qui présente une foule de remixes, de raretés, de titres live et de reprises inédits : en plus de "Maybe Baby", ce disque bonus dévoile deux autres reprises marquantes de la jeunesse du guitariste de Queen : l’instrumental "F.B.I." des Shadows sorti en 1961 et la chanson de 1958 de Conway Twitty, "It’s Only Make Believe".