Brian May (Queen) aide un enfant à retrouver sa guitare perdue

L’info a ensuite attiré l’attention de Christopher Ravie d’Alhambra Guitars, qui a contacté son fournisseur à Londres, lui demandant d’être attentif si quelqu’un venait acheter une guitare de remplacement. Et lorsque les parents d’Emerson Liu Bancroft ont contacté le magasin pour cette même raison, on leur a dit que la guitare perdue avait été retrouvée et que le jeune garçon pouvait aller la récupérer au Novello Theatre auprès de Mazz Murray, qui l’a accueilli en compagnie de Brian May présent en visioconférence.

Voilà pour votre "feel good story" du jour !