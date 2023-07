Brian May publie des images rares des répétitions de Queen au Live Aid

Brian May, le guitariste de Queen, vient de partager quelques images rares des répétitions du concert historique donné par le groupe britannique dans le cadre du Live Aid le 13 juillet 1985 au Stade de Wembley à Londres.

D’après ses déclarations, l’artiste n’avait pas connaissance de l’existence de ces images. May a partagé ce document dans le cadre d’une interview qu’il a accordé à la BBC à l’occasion du 50e anniversaire de cette série de concerts historiques.

Outre les répétitions, on retrouve également dans cette vidéo une interview rare du groupe dans lequel Brian May explique comme Queen a été approché pour participer à ce grand événement caritatif. Dans cet entretien le groupe explique qu’il a été séduit par la cause mais aussi par le fait de ne pas rater l’un des plus grands concerts de la décennie.

Freddie Mercury s’exprime également dans celle-ci et précise : "On aurait adoré faire partie du single du Band Aid mais nous étions tous dans différentes parties du globe à ce moment-là. Et donc le prochain projet c’est ce truc, et le fait que certains des plus grands et plus célèbres groupes du monde en font partie, donc pourquoi pas nous ? Je suis très fier d’en faire partie".

Le chanteur parle aussi de l’aspect compétition qui risque de régner avec tant de célébrités présentes expliquant : "Oui, ça va être chaotique. Nous ne sommes pas tous des enfants bien élevés, n’est ce pas ? Ce qui va être particulièrement bien et intéressant c’est qu’il y aura beaucoup de frictions, et que donc nous allons tous essayer de nous surpasser."