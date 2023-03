Brian May, guitariste de Queen, anobli par le roi Charles III

Brian May, le guitariste du groupe de rock britannique Queen, a été fait chevalier par le roi Charles III au palais de Buckingham, à Londres, mardi. Des images ont montré le musicien de 75 ans s'agenouillant devant le monarque, lui posant l'épée sur l'épaule. May pourra désormais se faire appeler Sir Brian.

À l'agence de presse britannique PA, le musicien a révélé que le groupe pourrait partir en tournée cette année encore. "Nous pensons à une tournée, je peux le dire. J'espère que je resterai en bonne santé. En ce moment, je me sens plutôt en forme, ce qui est toujours bien", a confié Brian May. Brian May s'est produit en juin dernier à l'occasion des célébrations du 70e anniversaire de l'accession au trône de la reine Elizabeth II.