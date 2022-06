Brian May fond en larmes après un duo virtuel avec Freddie Mercury

Le guitariste de Queen, Brian May, s'est montré très ému après un duo avec l'hologramme de Freddie Mercury sur "Love Of My Life".

À chaque concert de Queen avec Adam Lambert, dans le cadre de leur tournée Rhapsody qui a connu un énorme succès, le guitariste Brian May interprète un duo avec des images de Freddie Mercury en hologramme. Mais lors d'un récent concert à l'O2 Arena de Londres, Brian May a semblé être submergé par l'émotion et a été vu en train de verser une larme.

Le moment a été capturé par l'utilisateur de TikTok @impsk77.

Dans les images visibles ci-dessous, on voit Brian May jouer les dernières notes de la ballade "Love Of My Life" (issue de l'album A Night At The Opera sorti en 1975) et à la fin de la chanson, il applaudit et s'incline devant l'image de Freddie Mercury, avant de se mettre à pleurer.