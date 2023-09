Brian May et Roger Taylor évoquent leurs rapports difficiles avec Paul Prenter, l’assistant de Freddie Mercury

Mort en 1991 à l’âge de 45 ans, Freddy Mercury aura marqué d’une empreinte durable le monde de la musique. Dans le documentaire " The Great Pretender ", diffusé ce vendredi sur La Trois, ses amis Brian May et Roger Taylor reviennent sur la carrière hors-norme et la vie personnelle tourmentée de ce chanteur de talent.

Si personne n’ignore aujourd’hui le nom de Freddie Mercury, le chanteur iconique de "We will rock you" et "Bohemian Rhapsody", peu sont ceux, en revanche, qui l’ont aussi bien connu que Brian May et Roger Taylor, les deux musiciens avec lesquels il s’est associé en 1970 pour former "Queen", le groupe qui l’a révélé au grand public.

Lors d’une interview réalisée dans le cadre du documentaire "The Great Pretender", diffusé ce vendredi sur La Trois, les deux hommes livrent un rare témoignage sur les années qu’ils ont passées aux côtés de cette légende du rock.