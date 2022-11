Brian May et Eddie Van Halen à retrouver en réédition commune

Le guitariste de Queen, Brian May, a fixé l'été 2023 comme objectif pour la sortie du prochain coffret de réédition Gold Series de son EP solo Star Fleet Project de 1983, avec le regretté Eddie Van Halen.

Sorti à l'origine le 31 octobre 1983, l'EP trois titres est le fruit de deux jours d'enregistrement au Record Plant de Los Angeles. Brian May et Eddie Van Halen étaient accompagnés du bassiste Phil Chen, du batteur Alan Gratzer et du claviériste de Queen, Fred Mandel.

Crédité au nom de Brian May + Friends, le disque original ne contient que trois titres : " Star Fleet ", sorte de réécriture hard rock par Brian May du thème du musicien anglais Paul Bliss pour la série animée japonaise " Star Fleet ", la chanson originale de Brian May, " Let Me Out ", et " Blues Breaker " (Dedicated To E.C.), un morceau de blues de 12 minutes inspiré par l'amour de Brian May et Eddie Van Halen pour l’album Blues Breakers and Eric Clapton sorti en juillet 1966 et enregistré par John Mayall & The Bluesbreakers.

" Star Fleet était une série animée japonaise pour enfants, qui passait à la télévision le samedi matin ", expliquait Brian May au biographe d'EVH Paul Brannigan en 2013. " J'avais l'habitude de la regarder avec mon petit garçon Jimmy, nous nous levions tôt le samedi matin pour la regarder, et l'enregistrement était à l'origine l'idée de Jimmy, parce qu'il disait : "Tu devrais jouer ça, papa ! "

"Je vivais à Los Angeles à l'époque, Jimmy allait à l'école maternelle là-bas, et un jour je me suis retrouvé avec un peu de temps libre, ce qui était rare, et je me suis dit : " Quelle idée intéressante ce serait de faire ça. " J'ai donc passé quelques coups de fil à des amis à Los Angeles - Ed, que j'avais rencontré par l'intermédiaire de mon ami Tony Iommi, Alan Gratzer, qui était un voisin, et Phil Chen, un grand bassiste du groupe de Rod Stewart à l'époque. Nous avons discuté un peu en amont, mais nous nous sommes surtout lancés immédiatement en studio."

"C'était exaltant, je dois dire", poursuit Brian May, "c'était comme voler à la dérive. Ils étaient tous d'excellents musiciens, donc tout le monde pouvait suivre, et tout a évolué au fur et à mesure. J'aime être mis au défi dans différents scénarios, et je pense qu'Ed a apprécié cela aussi. Ce disque est le témoignage d'une après-midi de musicalité pure, spontanée et empathique."

S'adressant à Total Guitar en 2020, May se souvient : " [Eddie] m'a dit : "Je suis content que nous fassions ça, parce que tu me fais revenir à mes racines. J'adore jouer du blues, et j'adore ne pas faire les trucs à la Eddie Van Halen. C'est génial de revenir à jouer simplement à partir de l'âme".

Dans un nouveau post Instagram cette semaine, Brian May dit qu'il "travaille dur sur le prochain coffret de réédition des GOLD SERIES".