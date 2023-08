Brian May de Queen : "Les humains sont en train d’éliminer toutes les espèces à l’exception de celles qui lui sont utiles"

Brian May a expliqué comment il pense que les humains ont un impact négatif sur la Terre, et est revenu sur des propos qu’il avait déjà tenus en 2019, dans lesquels il soutenait que les humains ne devraient pas être autorisés à s’aventurer dans l’espace jusqu’à ce qu’ils "règlent la question de savoir comment [ils] se comportent sur [leur] propre planète".

Dans une nouvelle interview accordée à Sky News pour discuter de son travail sur un nouveau livre de photographies en 3D de l’astéroïde Bennu, recueillies par le vaisseau spatial OSIRIS-Rex de la NASA, le guitariste de Queen – qui a un doctorat en astrophysique – a été interrogé sur ce qu’il pense de ce mois qui a été signalé par les scientifiques comme étant le plus chaud jamais enregistré sur la planète.

Il a répondu : "Je pense qu’il est désormais évident que nous avons un effet délétère sur la Terre et que nous devons cesser de faire ce que nous faisons."

"Il ne s’agit pas seulement du changement climatique, mais aussi de la façon dont nous polluons la terre, dont nous la recouvrons de béton et dont nous éliminons pratiquement toutes les espèces, à l’exception de celles que nous jugeons utiles. Je pense donc que nous devons changer radicalement de philosophie dans la manière dont nous traitons les autres créatures avec lesquelles nous partageons cette planète".

Puis, revenant sur ses précédents commentaires de 2019, le musicien poursuit : "J’ai dit [que les humains devaient d’abord régler leur comportement sur leur propre planète] lors d’une des conventions Starmus, et je l’ai dit devant un certain nombre d’hommes qui avaient marché sur la lune, et je me sentais très nerveux."

"Mais ils sont tous venus me voir par la suite et m’ont dit : "Tu avais raison de dire ça, Brian. Nous devons mieux nous comporter sur notre propre planète avant de laisser notre empreinte sur le reste du cosmos.""

Regardez l’interview ci-dessous :