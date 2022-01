Brian May de Queen fait ses débuts en tant qu’acteur

Brian May a expliqué que ce groupe, les Odd Socks, s’adresse avant tout aux enfants "qui se sentent rejetés", ce qu’il trouve "merveilleux" : "Cela redonne aux enfants un peu de confiance en eux qu’ils avaient perdue car on les considérait comme différents, un peu bizarres, et qu’on les harcelait".

"C’est très sérieux. J’ai des petits-enfants maintenant et je sais ce qu’il se passe encore et toujours dans les écoles. C’est tellement facile de tomber dans la marginalisation pour un enfant. On ne se rend pas compte des dégâts que cela peut causer à un enfant. Ce sont aussi les adultes qui doivent en prendre conscience, pas juste les plus jeunes."

"Tous les adultes à qui j’ai montré cela ont été très émus, certains ont même pleuré, ce qui est super," conclut-il.

Cet épisode sera diffusé sur la chaîne anglaise CBBC le 27 janvier et sera disponible ensuite en streaming via les plateformes de la BBC. Le single des Odd Socks avec Brian May, "Planet Rock", sera quant à lui disponible le 28 février.