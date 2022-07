Brian May de Queen fait équipe avec Graham Gouldman de 10CC

La collaboration entre les deux hommes est née en parallèle aux premières images historiques prises par le téléscope James Webb Space (JWST) lancé en décembre dernier, et entré en orbite en janvier. C’est le plus puissant lancé dans l’espace jusqu’ici.

On sait que Brian May est un astronome passionné de longue date, en plus d’être diplômé en astrophysique. Graham Gouldman, de son côté, partage cette passion, ce qui a poussé les deux hommes à travailler ensemble sur une chanson qui marquerait ce moment historique.

" Floating In Heaven " a été écrit et chanté par Graham, avec Brian May à la guitare et au chant. Il est sorti en même temps que les toutes premières images du téléscope.