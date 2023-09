Brian May de Queen estime que l’utilisation de l’IA dans la musique est "extrêmement effrayante"

Le guitariste de Queen, Brian May, a exprimé son point de vue sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour faire de la musique, déclarant qu’il trouvait cette perspective "extrêmement effrayante".

Le guitariste s’exprimait dans le cadre d’une interview avec Guitar Player lorsqu’il a révélé ses inquiétudes quant à la mesure dans laquelle l’utilisation de l’IA pourrait changer l’industrie de la musique pour le pire.

"Ma principale préoccupation concerne le domaine artistique", a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait de l’évolution des plateformes d’IA. "Je pense que l’année prochaine, à la même époque, le paysage sera complètement différent. Nous ne saurons pas ce qui est en train de se passer. Nous ne saurons pas ce qui a été créé par l’IA et ce qui a été créé par les humains."

"Tout va devenir très flou et très confus, et je pense que nous pourrions considérer 2023 comme la dernière année où les humains ont vraiment dominé la scène musicale", a-t-il ajouté. "Je pense vraiment que cela pourrait être aussi grave, et cela ne me remplit pas de joie. Cela me donne de l’appréhension, et je me prépare à être triste."

Brian May a déclaré qu’il n’était pas très optimiste quant à l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les domaines créatifs, mais qu’il était favorable à son utilisation dans la résolution de problèmes, à condition qu’elle ne soit pas utilisée pour "causer le mal".

"Le potentiel de nuisance de l’IA est évidemment énorme – pas seulement dans la musique, car personne ne meurt dans la musique – mais des gens peuvent mourir si l’IA est impliquée dans la politique et la domination du monde par diverses nations", a-t-il expliqué.

"Je pense que tout cela est extrêmement effrayant. Sa portée est bien plus grande que ce que tout le monde pensait – en tout cas, bien plus que ce que je pensais."

Brian May est loin d’être le premier musicien à partager ouvertement sa réticence à accepter l’IA comme moyen de faire de la musique.

En début d’année, John Lydon a qualifié cette méthode de "très dangereuse" car elle pourrait "prendre des décisions à votre place", tandis qu’Ed Sheeran l’a qualifiée de "bizarre" et l’a comparée aux films hollywoodiens dans lesquels l’utilisation de l’IA finira par "tous nous tuer".

Nick Cave a également qualifié le ChatGPT et l’écriture de chansons par l’IA de "moquerie grotesque de ce qu’est l’être humain", tandis que Sting a déclaré que l’IA "ne l’impressionne pas" et que les auteurs-compositeurs devront défendre "notre capital humain contre l’IA".

Billy Corgan, des Smashing Pumpkins, s’est montré plus favorable à cette perspective et a déclaré que "l’IA changera la musique pour toujours", car d’autres peuvent "jouer avec le système" et "ne vont pas passer 10.000 heures dans une cave".

La semaine dernière, Brian May a aussi fait part de sa position sur la récente vente aux enchères de Freddie Mercury, la qualifiant de "trop triste" pour y penser.

Organisée par la maison de vente aux enchères Sotheby’s, cette vente a permis de vendre au plus offrant environ 1400 objets appartenant à Freddie Mercury, dont les bijoux du chanteur, des paroles écrites à la main et le piano utilisé pour composer "Bohemian Rhapsody".

Brian May travaille également sur un prochain documentaire de la BBC, qui fera la lumière sur l’abattage des blaireaux au Royaume-Uni, un "véritable bain de sang", selon lui.