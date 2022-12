Brian May de Queen compare Yungblud à Freddie Mercury

La récente reprise du chanteur Yungblud de "We Are the Champions" a beaucoup ému le guitariste de Queen. Ce dernier a même été jusqu’à le comparer à son défunt ami et chanteur Freddie Mercury.

Yungblud, de son vrai nom Dominic Harrison, a proposé son interprétation du hit de 1977 pour Apple Music qui a littéralement scotché le guitariste Brian May : "De temps en temps, vous scrollez sur votre téléphone et il y a des choses qui vous arrêtent et vous font vous dire : "Wow". Et là vous avez juste à cliquer sur "Suivre". C’est vraiment classe."

Et en réponse aux commentaires négatifs sur son post, Brian May a écrit : "Et bien, ça m’a ouvert les yeux. Je souris gentiment à la lecture de ces commentaires négatifs. Je me souviens si bien du même genre de réactions quand on a choisi Freddie pour chanter dans Queen. Et dès que je vois quelqu’un qui peut inspirer autant de réactions si fortes, positives ou négatives, je suis certain qu’on a là un vrai performer."

Et il termine en donnant un conseil aux détracteurs du chanteur de 25 ans : "Continuez comme ça si vous en avez besoin. Peut-être que vous vous sentirez mieux. Et je pense que nous autres, de notre côté, garderons l’esprit ouvert".