Brian May de Queen aide la NASA à récupérer un morceau d'astéroïde

Brian May et sa collaboratrice Claudia Manzoni ont contribué à la liste des sites d'échantillonnage possibles sur Bennu. "Je dis toujours qu'il faut autant d'art que de science", a déclaré Brian May à la BBC.

Il a ajouté : "C'est comme une chose artistique. Il faut sentir le terrain pour savoir si le vaisseau spatial risque de tomber ou s'il va heurter ce "rocher de malheur" qui se trouvait juste à la limite du site finalement choisi, appelé Nightingale. Si cela s'était produit, cela aurait été désastreux. Un milliard de dollars de l'argent des contribuables américains était en jeu. "

Dans un nouveau message vidéo, Brian May a fait part de sa fierté de participer à cette mission historique.

"Je suis immensément fier de faire partie de l'équipe OSIRIS-REx", a-t-il déclaré à Nasa TV. "Je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, j'aimerais bien mais je suis en train de répéter pour une tournée de Queen, mais mon cœur est là avec vous pour récupérer ce précieux échantillon. Joyeux jour de retour des échantillons et félicitations à tous ceux qui ont travaillé si dur sur cette mission".

Les scientifiques espèrent que les échantillons permettront d'expliquer comment la vie est apparue sur Terre.

On apprenait la semaine dernière que Bohemian Rhapsody, le biopic de 2018 sur Queen et Freddie Mercury, n'est plus le film biographique le plus rentable de tous les temps.

Après avoir rapporté la somme astronomique de 910,8 millions de dollars au box-office mondial, le film historique a été chassé de la première place par Oppenheimer, qui a rapporté plus de 912,7 millions de dollars depuis sa sortie au cinéma à la mi-juillet.

Nous en parlions d’ailleurs dans notre Journal du Rock de la semaine :