Brian May attristé par la vente des objets personnels de Freddie Mercury

Une vente aux enchères des biens personnels du défunt chanteur de Queen, Freddie Mercury, est actuellement en cours à Londres, et son ami Brian May admet qu’il trouve la vente "trop triste" à regarder.

Le piano de Freddie Mercury, sur lequel il a composé quasiment toute son œuvre à partir de 1974, a déjà été vendu deux millions d’euros aux enchères à Londres ce 6 septembre. Au cours de la même vente, le manuscrit du célébrissime titre de Queen "Bohemian Rhapsody", écrit de la main de Freddie Mercury, est parti pour 1,6 million d’euros. Ces objets étaient restés dans son ancienne résidence dans l’ouest de Londres depuis sa mort en 1991, sous la surveillance de son amie de longue date Mary Austin.

Plus de 140.000 personnes ont visité l’exposition Freddie Mercury, A World of His Own avant la semaine de vente aux enchères, qui a débuté ce 5 septembre, et plus de 6 000 personnes ont suivi les premiers jours d’enchères en ligne. Pour la plupart, les effets personnels de Mercury sont vendus à des prix bien supérieurs à ce qu’ils étaient censés rapporter.

Près de 30 000 objets ayant appartenu au chanteur – allant du piano à queue Yamaha sur lequel il a composé certaines des chansons les plus appréciées de Queen à des photos Polaroid personnelles, des disques d’or et de platine, des paroles manuscrites, un "Trône du dragon" et une cinquantaine de kimonos japonais en soie – vont être passés sous le marteau. Ces objets se trouvaient dans la maison de Mercury à Kensington, Garden Lodge, et ont été légués à Mary Austin, l’une des plus proches amies du chanteur, qui a décidé de tout mettre en vente.

Un communiqué de Sotheby’s décrit l’exposition comme "une occasion unique d’explorer le domaine public et privé d’une icône mondiale".

Sur Instagram, Brian May a admis qu’il "ne pouvait pas regarder" la vente aux enchères, notant que "pour nous, ses amis les plus proches et sa famille, c’est trop triste".