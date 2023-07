Brian May affirme que John Deacon fait toujours bien partie de Queen

Le guitariste de Queen, Brian May, a déclaré que leur ancien bassiste John Deacon faisait toujours partie intégrante du groupe.

John Deacon a rejoint Queen en 1971 et a participé à tous les albums du groupe. Le bassiste a quitté l’industrie musicale en 1997 après avoir enregistré le single de Queen "No-One but You (Only the Good Die Young)". Il n’a participé à aucune des reformation de Queen après le décès de Freddie Mercury.

Dans une interview accordée au Guardian, Brian May a répondu à une série de questions posées par des fans. L’un d’entre eux lui a demandé s’il avait eu le moindre "pressentiment" que Deacon quitterait Queen pour de bon, et pourquoi il pensait que le bassiste reclus s’en était allé.

Le guitariste a répondu : "Tout ce que je peux dire, c’est qu’historiquement, John était très sensible au stress. Nous avons tous eu du mal à perdre Freddie (Mercury), mais je pense que John a particulièrement souffert".

Il poursuit : "Nous avons fait deux ou trois choses ensemble en 1996 : l’enregistrement de "No One But You" – la chanson que j’ai écrite sur Freddie lorsque nous avons érigé la statue en son honneur à Montreux (Suisse) – et un concert à Paris."

"Il s’agissait d’ouvrir la saison de ballet avec une nouvelle œuvre étonnante de Maurice Béjart, sur Mozart et Queen. Nous avons joué avec John à la basse et Elton John a chanté avec nous."

"À ce moment-là, John nous a regardés et a dit : "Je ne peux plus faire ça". Nous savions qu’il avait au moins besoin d’une pause, mais il s’est avéré qu’il n’est jamais revenu".

Expliquant comment le bassiste est toujours impliqué dans Queen, Brian May a ajouté : "Je ne pense pas pouvoir entrer dans les détails – nous devons respecter le fait que John a besoin de sa vie privée maintenant – mais il fait toujours partie de la "machinerie" du groupe."

"Si nous devons prendre une décision importante, d’un point de vue commercial, elle est toujours soumise à John. Cela ne veut pas dire qu’il nous parle – en général, il ne le fait pas – mais il communique d’une manière ou d’une autre. Il fait toujours partie intégrante de Queen".