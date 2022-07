Un peu moins de 10 ans plus tard, en septembre 1992, et suite à la disparition de Freddie Mercury, Brian May publie son premier véritable album solo complet : "Back To The Light". Assez branché hard rock, on y retrouve de très bons titres tels que "Resurrection", coécrit avec le regretté batteur Cozy Powelll (Rainbow, Black Sabbath, Gary Moore, ELP…), "Driven By You", "Love Token", "Too Much Love Will Kill You" ou encore la plage titulaire "Back To The Light".