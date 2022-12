Brian Johnson ne peut pas parler des prochains plans d’AC/DC

C’est au cours d’une récente interview que le leader d’AC/DC a confié qu’il ne pouvait pas évoquer le futur de son groupe.

Le chanteur n’a plus participé aux concerts depuis 2016 en raison de ses problèmes d’audition. C’était Axl Rose, le leader de Guns N' Roses qui avait assuré son remplacement sur les dates restantes de la tournée Rock or Bust.

Et c’est à Eddie Trunk de SiriusXM qu’il a confié que ses collègues lui avaient demandé de se taire au sujet des futurs projets d’AC/DC. Quand Trunk lui a demandé s’il jouerait encore avec AC/DC, il a répondu : "Je ne répondrai pas à cette question. Pourquoi le ferai-je ? Tout d’abord, parce qu’il y a cinq personnes dans ce groupe, et ne poser la question qu’à une seule d’entre elles n’est pas juste."

Le présentateur lui a alors demandé s’il aimerait revenir sur scène avec AC/DC, ce à quoi il a répondu : "Eddie, je ne peux répondre à cela. Tout le monde me l’a interdit. C’est la version officielle."

Un peu plus loin dans l’interview, on lui a alors demandé s’il aimerait faire un autre album avec le groupe, et Johnson a déclaré : "Ça devient un peu comme dans les tabloids ici… Tu cherches le scoop…"

"Si je dis ne serait-ce qu’une seule chose, cela me reviendra de partout. On ne peut parler maintenant. Il y a trop de blabla sur Internet. Et je ne suis pas du genre "Face-bazar" ou n’importe quel autre réseau social. Je ne l’ai jamais été. Tout n’est que rumeurs…"

AC/DC a sorti l’album Power Up en 2020. Il faisait suite à Rock Or Bust, qui date de 2014.