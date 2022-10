Brian Johnson n'a jamais eu la force de regarder Axl Rose chanter pour AC/DC

Les Mémoires de Brian Johnson, The Lives Of Brian, sont sorties et le chanteur d’AC/DC en profite pour discuter avec la presse.

A propos des performances d'Axl Rose, Brian Johnson a expliqué : "On m'a dit qu'il avait fait un super boulot mais je n'ai pas eu la force de regarder. Vous savez, quand vous faites ça depuis 35 ans, c'est comme trouver un étranger dans votre maison, assis dans votre fauteuil préféré. Et je n'en veux à personne, c'était une situation compliquée. Angus et les gars ont fait ce qu'ils ont senti qu'ils devaient faire. Mais une fois que le communiqué annonçant mon retrait de. la tournée est sorti, impossible pour moi de me détendre ou de me concentrer sur autre chose. J'y pensais constamment.

Une partie de cette souffrance venait de ma culpabilité. Je m'en voulais. Pendant la plus grande partie de ma vie, j'ai été dans le groupe le plus bruyant du monde. Et j'ai persévéré, même quand je savais que j'aurais dû lever le pied. Les gens me demandaient si j'étais en dépression. Mais une dépression, ça se soigne. Pas ma perte d'audition. Je ne me sentais pas déprimé, j'étais franchement plus près du désespoir."