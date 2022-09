Brian Johnson, le chanteur d’AC/DC, pilote sur le circuit de Spa-Francorchamps

Je ne pense pas que ce soit son talent de pilote qui a poussé des fans à ériger prochainement sa statue sur l’esplanade AC/DC à Namur. D’ailleurs, ses trajectoires étaient tellement créatives et, peut-être même dangereuses pour les autres concurrents, que le dimanche matin, avant que les courses ne recommencent, les organisateurs lui ont proposé un cours particulier de pilotage avec un expert de Francorchamps pour bien lui montrer par où il fallait passer. Et Brian s’est prêté volontiers à ces leçons de rattrapage, on va dire. Les gens qui l’ont fréquenté pendant le week-end ont été charmés par sa gentillesse et sa simplicité. Depuis lors, il semble que Brian Johnson ait mis un terme à sa carrière de pilote, va-t-il évoquer cette brève partie de sa vie dans le livre qu’il vient d’écrire "The lives of Brian" et qui sortira le 13 octobre 2022.