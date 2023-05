Brian Johnson est impatient de remonter sur scène avec AC/DC

Brian Johnson s’est dit très impatient de se produire avec son groupe à l’affiche du PowerTrip Festival qui se déroulera en Californie du 6 au 8 octobre. Ce sera le premier concert de l'emblématique groupe australien depuis 2016.

Ce festival a été annoncé fin mars avec à l’affiche AC/DC, Guns N' Roses, Iron Maiden, Metallica, Ozzy Osbourne et Tool.

AC/DC n’a pas joué en live depuis la fin du Rock or Bust World Tour à Philadelphie, en Pennsylvanie, en septembre 2016, tandis qu’Ozzy Osbourne – qui s’est retiré des tournées en février mais a laissé entendre qu’il serait prêt à se produire lors d’événements ponctuels – a joué un set complet pour la dernière fois au Ozzfest en décembre 2018.

Le célèbre frontman Brian Johnson n'avait pas pu assister aux derniers concerts du groupe en raison de problèmes d'audition, mais il est prêt à revenir pour cette date prestigieuse.

Axl Rose, de Guns N’ Roses avait pris la relève il y a sept ans, Brian Johnson s’est heureux de le rencontrer à nouveau et impatient de retrouver ses collègues des plus grands groupes du monde.

"Nous avons décidé de faire ce merveilleux show qu'ils ont organisé dans le désert près de Palm Springs, près de Coachella", a déclaré l'homme de 75 ans au podcast automobile "Fuelling Around". "Il n'y a que des groupes de rock and roll. C'est fantastique. Je pense que c'est une déclaration pour dire que le rock and roll est une forme de musique légitime. Il a vraiment fait la différence. Ozzy [Osbourne] sort de sa retraite, alors je vais pouvoir revoir mes vieux copains. Les gars de GUNS N' ROSES, ceux de METALLICA et ceux d'IRON MAIDEN - tous sur le même terrain. Quelle fête !"

Il a ajouté : "Ce sera dans une belle vallée, près de Coachella, mais je ne m'implique pas dans ce genre de choses. J'aime juste me préparer, me lever et faire vibrer mes chaussettes jusqu'à ce que je tombe raide".