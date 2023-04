Brian Johnson encourage les soldats ukrainiens !

Récemment interviewé par Classic 21, en exclusivité pour nous, Brian Johnson est revenu sur le titre "Thunderstruck", grand classique d’AC/DC présent sur l’album The Razors Edge en 1990.

Revenant sur l’aspect rassembleur de ce morceau, devenu un des grands moments des prestations live d’AC/DC depuis sa sortie, il nous a précisé :

"C’est un titre qui est véritablement universel parce que tout le monde peut le chanter, c’est presque qu’un titre qu’une armée d’il y a seize cents ans aurait pu chanter… Et aujourd’hui les gars en Ukraine la chantent. Je viens juste de voir des images de quelque part près de Bakhmout où des soldats ukrainiens chantent 'Thunderrrrrr !!!' et je me suis juste dit 'allez, les gars', 'on est avec vous'."