Brian Johnson : de nouveaux épisodes de la série "A Life On The Road" pourraient voir le jour

Lors d'une récente interview avec "Rock Talk With Jacqui Neal", il a été demandé à Brian Johnson, le chanteur d'AC/DC, s'il était prévu qu'il tourne d'autres épisodes de sa série " rock-and-talk ", Brian Johnson : A Life On The Road.

Il a répondu (tel que transcrit par Blabbermouth.net) : "Eh bien, il y a des discussions à ce sujet. Je n'ai pas pu en faire plus la dernière fois parce que j'étais trop occupé à faire d'autres choses. Mais j'adore 'A Life On The Road', parce qu’avant tout, c'était me retrouver avec mes potes. Je ne suis pas un journaliste, et la première chose qui se passe, c'est que l'artiste se sent tout de suite à l'aise avec moi, car les journalistes essaient toujours de vous poser une question piège ou de vous soutirer une info sur quelque chose, mais avec moi, ils savent que je suis l'un d'entre eux et que je ne ferais jamais ça. Ils se sont donc ouverts sur leurs débuts et tout ça, et ça m'a beaucoup plu."

Brian Johnson : A Life On The Road a fait ses débuts aux États-Unis en septembre 2019 via AXS TV. La chaîne a acheté les deux premières saisons du programme auprès d'Eagle Rock Entertainment, avec un total de 12 épisodes.

Brian Johnson : A Life On The Road a permis au musicien d'aller à l'étranger pour retrouver une série d'autres icônes, d'écouter leurs incroyables histoires de tournées et d'emmener les téléspectateurs dans les lieux qui ont contribué à définir leurs carrières légendaires.

La saison 1 a démarré par une visite à New York avec Sting, qui a remporté 17 Grammy Awards et s'est ouvert sur les débuts de sa carrière, révélant par la même occasion l'inspiration pour son hit "Roxanne".