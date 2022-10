Brian Johnson d'AC/DC partage les 10 titres de sa vie

Le frontman d'AC/DC, Brian Johnson, était l'invité du dernier épisode en date de l'émission "Track of My Years" de la BBC Radio 2.

Le principe est simple : chaque semaine, l'invité doit choisir 10 titres qui ont été la bande-son de leur vie et les partagé avec leur hôte Ken Bruce. Et voici le choix de Brian Johnson:

* Little Richard's "Tutti Frutti"

* STEPPENWOLF's "Born To Be Wild"

* BLACK SABBATH's "Paranoid"

* THE ROLLING STONES' "Jumpin' Jack Flash"

* LED ZEPPELIN's "Rock And Roll"

* Elvis Presley's "Jailhouse Rock"

* Joe Walsh's "Rocky Mountain Way"

* DIRE STRAITS' "Sultans Of Swing"

* Roy Orbison's "In Dreams"

* Ike & Tina Turner's "Nutbush City Limits"