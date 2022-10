Brian Johnson d’AC/DC met fin à une rumeur tenace

Nouvelle déclaration de Brian Johnson à la presse ou plutôt une fin de rumeur selon laquelle Bon Scott aurait écrit des paroles de Back in Black, l’album qui avait servi d’hommage au regretté chanteur.

Dans ses mémoires fraîchement sorties The Lives Of Brian, il en fait mention au chapitre 22, intitulé Rolling Thunder : "C’était bien moi qui tenais le stylo, j’ai écrit toutes les nuits, tous les matins, avec le titre comme seule base de travail. C’est précisément ce qui s’est passé, la stricte vérité et j’espère que ça réglera cette rumeur une fois pour toutes. "

Dans une nouvelle interview avec le magazine Rolling Stone, Brian Johnson a expliqué pourquoi il avait senti le besoin de faire cette déclaration.

"Il y avait un journaliste en particulier – un écrivain en Australie – qui ne voulait tout simplement pas lâcher cette histoire", explique le chanteur. "Et bien sûr, Malcolm et Angus [Young] ont dit que c’était un tas de conneries. Et je leur ai dit que j’aimerais qu’ils le lui disent. Mais eux n’étaient plus dans le mood " Laisse tomber. Laisse-le parler jusqu’à ce qu’il tombe d’épuisement ". Et bien sûr, il est devenu de plus en plus évident que ce n’était pas Bon qui les avait signées, parce que les riffs n’étaient pas écrits à l’époque. Les gars étaient encore en train de les faire. Alors on n’a rien dit parce que sinon, ça lui aurait donné plus de gloire. "

" Ce n’était pas quelque chose qui me restait en travers de la gorge", ajoute Johnson, "mais de temps en temps, un fan venait et disait : "Ce type dit ça". Et en fait, ce n’était pas vrai. Il n’y avait pas d’Internet à l’époque ; ça n’a pas vraiment dépassé l’Australie. Mais je trouvais horrible de devoir m’expliquer et c’est pourquoi dans le livre, j’ai dit, une fois pour toutes, que je voulais mettre fin à cette histoire. "

Dans l’interview, Brian Johnson admet que cela lui manque parfois d’écrire des paroles à double sens pour le groupe, Malcolm et Angus Young lui ayant retiré cette responsabilité au milieu des années 80.

"Je pense que c’était une décision de la direction", dit-il. "Ça n’avait rien à voir avec moi. "Ecoute, Brian. Je crois que les gars vont écrire toutes les paroles maintenant. Je me suis dit, ça va me permettre de me reposer un peu sans avoir à me soucier d’avoir toujours une bonne idée. Je n’y ai jamais vraiment pensé. J’ai juste dit, OK, laissons les gars le faire. "

"Et je dois admettre que certaines de mes paroles me manquent. Il y en avait des jolies, pleines d’humour, vous savez, " Have a Drink on Me ". Et dans " You Shook Me All Night Long ", "She always kept her motor clean". On sait tous ce que je voulais dire, mais ce sont les doubles sens qui me manquent. Ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas du tout."

Les Mémoires de Brian Johnson, The Lives Of Brian, sont sorties et le chanteur d’AC/DC en profite pour discuter intensément avec la presse.

Il a notamment expliqué que le cœur du groupe a cessé de battre en 2014 lorsque Malcolm Young a dû s’éloigner pour raisons de santé. Et puis, il a désigné les 10 titres qui constituent la bande-son de sa vie.

On peut y lire aussi qu’il n’a jamais réussi à regarder Axl Rose le remplacer au sein d’AC/DC en 2016.

On apprenait aussi au mois de juin que la ville de Namur aurait sa statue Brian Johnson. Le crowdfunding lancé pour la construction de la statue Brian Johnson sur l’Esplanade AC/DC à Namur a pu aboutir à temps. Les 27.000 euros nécessaires à sa concrétisation ont été largement rassemblés, permettant à ce rêve de devenir une réalité.