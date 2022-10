Brian Johnson d'AC/DC et Bono de U2 nous parlent de leurs vies et l'avion de Maiden se dégonfle sur scène!

Après avoir sorti son album Will Of The People le 26 août dernier, la confirmation vient de tomber : Muse s’arrêtera à Werchter le samedi 1er juillet dans le cadre du volet européen de leur tournée 2023.

Les Mémoires de Brian Johnson, The Lives Of Brian, sont sorties et le chanteur d’AC/DC en profite pour discuter avec la presse. Il a notamment expliqué que le cœur du groupe a cessé de battre en 2014 lorsque Malcolm Young a dû s’éloigner pour raisons de santé. Et puis, il a désigné les 10 titres qui constituent la bande-son de sa vie.

Autre grand nom, autre livre… Bono sortira aussi l’histoire de sa vie au fil de 40 titres qui ont marqué l’histoire de son groupe U2. En présentation de cet ouvrage Surrender cette semaine, il a confirmé qu’un nouvel album de la formation arriverait l’année prochaine, et sortirait sous le titre de " Songs of Surrender ".

Coup du sort pour le chanteur de Greta Van Fleet, Josh Kiszka, qui souffre d’une rupture du tympan survenue pendant un récent concert. Le groupe a dû postposer plusieurs shows le temps de sa convalescence.

Jerry Lee Lewis, 87 ans, a été intronisé au Country Music Hall of Fame après une carrière de plus de 70 ans.N’ayant pas pu être présent physiquement lors de la cérémonie officielle pour des raisons de santé, il a écrit une lettre touchante pour remercier ses fans.

Nouvelle apparition dans la sphère Pink Floyd, celle du documentaire Have You Got It Yet ? The Story of Syd Barrett and Pink Floyd qui retracera la vie et l’œuvre de celui qui a co-créé Pink Floyd et écrit les deux premiers singles du groupe en 1967.

Nous avons encore quelques images à partager avec vous : celles d’un incident technique sur scène qui a vu la réplique de l’avion Spitfire d’Iron Maiden se dégonfler en live pendant un de leurs concerts de cette semaine.