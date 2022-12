Brian Johnson d’AC/DC est un grand fan de Paul McCartney

Dans une nouvelle interview pour l’émission de radio "Torg & Elliott" de QFM96, il a été demandé à Brian Johnson, le chanteur d’AC/DC, s’il avait déjà rencontré une personne célèbre dont il était "fan".

Il a répondu : "Oui, c’est arrivé, et c’était [la légende des Beatles] Paul McCartney. Je ne savais pas quoi lui dire. Je veux dire, pour la première fois, je n’osais rien dire, moi qui n’ai d’habitude pas ma langue dans la poche. Et puis Ringo Starr est entré à côté de lui. Et c’est Paul qui m’a parlé, parce qu’il m’avait entendu discuter avec quelqu’un. Et il a dit, "Bonjour, Geordie. Tu sais, parce qu’on nous appelle les Geordies, avec l’accent. Et j’ai répondu, 'Bonjour, Paul. Sir Paul. Votre honneur. Votre majesté. Je ne savais pas comment l’appeler. Je pouvais à peine parler. C’était donc difficile. Et puis nous sommes devenus amis, ce qui est encore plus difficile à décrire. Si vous êtes dans un hôtel et que quelqu’un comme McCartney vous dit : "Ça te dirait de déjeuner, petit ? Ben tu réponds : "Oui."

En avril 2015, Brian Johnson avait déclaré avoir reçu des mots de soutien de Paul McCartney avant la prestation d’AC/DC en tête d’affiche du Coachella Valley Music And Arts Festival cette année-là.

"Je l’ai croisé en bas [à l’hôtel Four Seasons de Beverly Hills, en Californie]", avait alors déclaré Johnson au Los Angeles Times. "Il m’a dit : 'Brian, tu montes sur cette scène et sois prêt, tu n’auras que des jeunes qui attendent les groupes de hip-hop. Puis ils te voient, et ils se disent : 'C’est qui ? Oh, ouais – mon père parle de lui. Mais il a dit que c’était génial parce que tu fais ton truc, et finalement tous les enfants disent : "Il est cool, ce mec ! Cela vous ramène au début, quand vous deviez conquérir un public", avait ajouté le chanteur.

Alors que Brian Johnson était invité dans l’émission de radio "Joe Walsh’s Old Fashioned Rock 'N' Roll", il avait cité comme chanson préférée : "De but en blanc, ce qui me fait sourire à chaque fois que je l’entends, c’est 'Get Back' [des Beatles]. Et si vous écoutez le jeu de batterie de Ringo, c’est sensationnel." Il avait aussi évoqué les dix titres de sa vie.

Brian Johnson est très présent dans la presse en ce moment, suite à la sortie de ses mémoires (traduites en français), The Lives Of Brian.

Il était aussi l’invité de Matt Everitt dans son émission "First Time With…" sur BBC Radio 6 Music pour une interview sur les moments musicaux clés de sa vie.

Le chanteur d’AC/DC s’est remémoré avoir entendu Little Richard par la fenêtre d’un voisin lorsqu’il était jeune garçon, qu’il a découvert son talent pour le chant dans un spectacle de scouts, qu’il a rejoint AC/DC en 1980, mais aussi les difficultés qu’il a rencontrées lorsqu’il a perdu l’audition et la nouvelle technologie qui lui a permis de la retrouver.