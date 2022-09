Brian Johnson d’AC/DC est fier de participer à l’hommage à Taylor Hawkins des Foo Fighters ce week-end

Brian Johnson a été ajouté au line up le mois dernier, tout comme Lars Ulrich de Metallica, Travis Barker de Blink-182 et la fille de Dave Grohl, Violet, pour ne citer qu’eux.

Le media Blabbermouth a partagé les impressions de Brian Johnson : " J’ai dit oui, allons-y. Taylor était un homme adorable, avec un sourire légendaire, et il faisait de la batterie de manière intense et brillante. Il chantait tout aussi bien. Quand nous nous rassemblerons pour saluer la mémoire de cet homme et de sa famille, je sais que ce sera en amis, nous le ferons pour lui, et bien sûr pour son groupe Foo Fighters, qui le rendait si fier. Pour moi aussi, c’est un honneur d’y participer. "