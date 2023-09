Brian 'Head' Welch de Korn : "Il y aura de la nouvelle musique l'année prochaine "

Le guitariste de Korn, Brian 'Head' Welch, a annoncé de nouveaux titres pour l'année prochaine.

Le dernier album du groupe, Requiem, est sorti en février 2022, et à l'époque, le leader Jonathan Davis avait expliqué que le groupe avait déjà commencé à travailler sur la suite.

Brian Welch a donné plus d’infos lors de son passage à l'émission The Joe Kingdom Perspective de Joe Rogan.

Il n'est pas entré dans les détails concernant le son du 15ème album du groupe, mais il a confirmé qu'il sortirait quand même. "Oui, une nouvelle musique sortira l'année prochaine. Je ne sais pas, on se cache un peu en ce moment, on fait notre propre truc". [via Loudwire]

Head a également expliqué que le groupe est resté stable malgré les changements de line-up. Lui-même a quitté le groupe pendant huit ans, de 2005 à 2013, tandis que le bassiste Reginald 'Fieldy' Arzu est en pause depuis 2021.

"C'est fou comme le Seigneur a tout rétabli", poursuit-il. "Quelques membres sont en attente, alors que d’autres reviennent… ou alors, l'un est sorti du groupe, mais l'autre est en pause. Mais tout va bien. Je veux dire, je suis parti pendant presque dix ans et je suis revenu. Je suis de retour depuis une décennie, alors on ne sait jamais ce qui va se passer. "