Brian Eno annonce sa toute première tournée en solo

Brian Eno a annoncé une tournée européenne pour cet automne, qui marquera ses premiers concerts en solo en cinq décennies de carrière.

La tournée "Ships" débutera le 21 octobre à Venise, en Italie. Construite autour de son album de 2016, The Ship, les concerts présenteront à la fois de nouveaux titres et d’autres plus anciens de son catalogue. Le Baltic Sea Philharmonic et son chef d’orchestre Kristjan Järvi, l’acteur Peter Serafinowicz et les collaborateurs de longue date d’Eno, Leo Abrahams et Peter Chilvers, accompagneront le musicien lors de la tournée.

"L’album The Ship est une œuvre inhabituelle en ce sens qu’elle utilise la voix mais ne s’appuie pas particulièrement sur la forme de la chanson. Il s’agit d’une atmosphère dans laquelle dérivent des personnages occasionnels, perdus dans l’espace créé par la musique", a déclaré Brian Eno dans un communiqué de presse. "Il y a un sentiment de guerre en arrière-plan, et un sentiment d’inévitabilité. Il y a aussi un sens de l’échelle qui convient à un orchestre, et le sentiment que de nombreuses personnes travaillent ensemble".