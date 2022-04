Brexit : Londres et Washington ne parviennent toujours pas à un accord commercial mais le dialogue se poursuit

Le Royaume-Uni et les États-Unis, qui tenaient lundi et mardi en Écosse et à Londres des discussions bilatérales sur leur relation commerciale, n’ont pas annoncé l’accord tant espéré par les Britanniques depuis le Brexit, mais ont promis de continuer à dialoguer.

Les deux pays ont lancé fin mars une série de "discussions transatlantiques" destinées à renforcer leurs échanges. La ministre britannique du Commerce international Anne-Marie Trevelyan avait rencontré à cette occasion la représentante américaine au Commerce Katherine Tai à Baltimore (États-Unis).

Si Mme Tai, interrogée mardi lors d’une conférence de presse à Londres, s’est refusée à écarter complètement l’idée d’un accord de libre-échange souhaité par le Premier ministre britannique Boris Johnson, un tel traité ne semble pas être la priorité de l’administration Biden. Mais le dialogue se poursuit, sans être focalisé sur un accord global. "Nous avons de nouvelles discussions prévues plus tard au cours du printemps, qui seront concentrées sur la thématique des PME", a annoncé Mme Trevelyan devant les journalistes.

Dans une déclaration conjointe, Londres et Washington ont détaillé les thèmes des discussions à venir : outre les aides aux échanges internationaux des PME figurent notamment le soutien aux chaînes d’approvisionnement et la collaboration en matière de sécurité alimentaire ou d’environnement. "Le but de ces discussions est d’explorer la façon dont nous pouvons rapprocher nos forces et nos synergies face aux changements, au dynamisme et à la fluidité de l’économie mondiale", a indiqué la représentante américaine lors de la conférence de presse.

Depuis la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, devenue effective au 1er janvier 2021, Londres négocie des accords tous azimuts pour doper son commerce international. La signature d’un traité bilatéral avec les États-Unis était l’une des priorités des Britanniques. Mais si l’administration de Donald Trump était disposée à nouer un tel accord et avait même mené une série de négociations, l’administration Biden a laissé péricliter le processus. En outre, les États-Unis ont conditionné un potentiel accord au strict respect de l’accord de paix en Irlande du Nord.

Alors que les discussions entre les deux capitales n’ont guère avancé, Londres envisage en parallèle de nouer des accords individuels avec jusqu’à 20 États américains, qui ne seraient toutefois pas contraignants.

Depuis le Brexit, le Royaume-Uni a notamment conclu des accords commerciaux avec l’UE et d’autres pays européens mais aussi des pays plus lointains comme l’Australie et des discussions sont en cours avec l’Inde ou le Canada.