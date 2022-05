Brexit : le Royaume-Uni appelle l’UE à résoudre l’impasse nord-irlandaise

Le protocole a été signé pour protéger le marché unique européen après le Brexit sans provoquer le retour d’une frontière dure entre l’Irlande du Nord britannique et la République d’Irlande européenne, et ainsi préserver la paix conclue en 1998 avec l’accord du Vendredi saint, après trois décennies de troubles sanglants entre unionistes et républicains.

Londres souhaite renégocier en profondeur ce protocole. L’UE, qui a redit vendredi sa volonté d’aboutir à des "solutions communes", est prête seulement à des aménagements.