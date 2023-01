Brexit : la grande désillusion

Le 31 janvier 2020, c’était l’effervescence dans le cœur de Londres. Des milliers de partisans du Brexit armés de petits Union Jacks étaient rassemblés devant le Parlement. A 23 heures pile, la foule éclate de joie et sort les coupes de champagne : le Royaume-Uni vient de quitter officiellement l’Union européenne après 47 ans de vie commune.

Trois ans plus tard, l’ambiance n’est plus à la fête. Parmi ceux qui ont voté en faveur du divorce en 2016, une personne sur cinq estime aujourd’hui que c’était une mauvaise décision. Un avis partagé par 56% des Britanniques (Remainers et Leavers confondus). Si un nouveau référendum devait être organisé, deux tiers des Britanniques voteraient pour réintégrer l’UE.

Un sentiment qui fait tache d’huile, à tel point que dans les médias, on ne parle plus que de "Bregrets", contraction de "Brexit" et "regrets".