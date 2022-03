Brexit : l'UE valide un premier paiement pour la Belgique, de 120 millions

La Commission européenne a validé lundi le déboursement de "préfinancements" de la Réserve d'ajustement au Brexit à 12 pays dont la Belgique. Le premier montant de cette enveloppe créée pour atténuer les conséquences négatives du Brexit côté européen parviendra à la Belgique avant la fin mars: près de 120 millions d'euros (119,986 millions). Dans l'année qui suit (d'ici à avril 2023), deux autres montants de pré-financement suivront, de 91,8 millions (pour 2022) et 93,6 millions (pour 2023).

80% de la réserve d'ajustement au Brexit, qui totalise 5,4 milliards d'euros, seront déboursés via des préfinancements jusqu'à 2023. Les États peuvent utiliser cet argent pour couvrir des frais engagés depuis début 2020 à cause du Brexit: communication envers les citoyens, personnel additionnel aux frontières, soutien à l'emploi et aux entreprises impactées par la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Les fonds peuvent encore soutenir ce type d'aides et de mesures jusque fin 2023.

Le reste de l'enveloppe, un gros milliard, sera réparti en 2025 pour couvrir des frais réels liés à l'implémentation de ces différentes mesures.

Le plus gros bénéficiaire de cette enveloppe, pour laquelle la Belgique avait poussé, est l'Irlande, qui a déjà touché un premier préfinancement fin 2021. Elle est suivie des Pays-Bas et de la France (qui touchera 228 millions sous peu, puis 175 et 178 millions).

La Commission a validé lundi des paiements pour un total de plus de deux milliards d'euros.

La répartition des préfinancements, selon une méthode de calcul négociée par les États membres et le Parlement européen, se base principalement sur l'importance relative des échanges commerciaux qu'avait chaque pays avec le Royaume-Uni.