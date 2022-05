Brexit et protocole nord-irlandais : les discussions entre Londres et Bruxelles semblent rester dans l'impasse

Le commissaire européen Maros Sefcovic et la cheffe de la diplomatie britannique Liz Truss se sont entretenus par téléphone jeudi matin sur l'épineuse question du "protocole nord-irlandais", l'ensemble de règles établies dans le cadre du Brexit et qui déterminent le statut spécial octroyé au territoire nord-irlandais en matière de douanes, de normes sanitaires et contrôles des marchandises entrant depuis le reste du Royaume-Uni. Les déclarations publiées de part et d'autre à l'issue de l'entretien démontrent le gouffre qui subsiste visiblement entre Londres et Bruxelles au sujet de la mise en œuvre de ce protocole.

Maros Sefcovic, qui est chargé du côté de l'UE de veiller à la bonne application de l'accord de Brexit, confirme jeudi la volonté affichée par Londres de dénoncer dans les faits cette part de l'accord.

"Que le gouvernement du Royaume-Uni ait l'intention de suivre la voie d'une action unilatérale reste une source d'inquiétude majeure" pour les Européens, indique le commissaire européen dans une déclaration publiée en milieu de journée.