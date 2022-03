Brexit, coronavirus : la compagnie maritime britannique P&O Ferries licencie 800 personnes

En France, à Calais (Pas-de-Calais), la direction locale de P&O Ferries avait annoncé un peu plus tôt lors d’un comité social et économique (CSE) extraordinaire "le licenciement de 800 marins britanniques", sur l’ensemble de la division P&O Ferries, qui doivent être remplacés par des marins colombiens et des intérimaires, pour réduire de 50% la masse salariale", a affirmé une source syndicale à l’AFP.

Le secrétaire général du syndicat britannique de transports RMT, Mick Lynch, a lancé un appel aux travailleurs. "Nous avons demandé à nos membres de rester à bord et nous exigeons que nos membres dans toutes les opérations de P&O au Royaume-Uni soient protégés". Il a également demandé une intervention du ministre britannique des Transports Grant Shapps.

"Je suis très préoccupé par les nouvelles venant de P&O Ferries ce matin et nous discuterons avec l’entreprise aujourd’hui pour comprendre l’impact sur les travailleurs et les passagers", a réagi ce dernier sur Twitter.