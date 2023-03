Brexit : Boris Johnson et Liz Truss s’opposent à l’accord conclu entre Londres et Bruxelles sur l’Irlande du Nord

Deux anciens Premiers ministres britanniques, Boris Johnson et Liz Truss, ont indiqué qu’ils s’opposeraient à l’accord conclu entre Londres et Bruxelles sur l’adaptation des règles commerciales en Irlande du Nord, sur lequel un vote est prévu mercredi au parlement et qui divise les conservateurs au pouvoir.

"C’est inacceptable. Je voterai contre les arrangements proposés", a affirmé Boris Johnson mercredi matin, quelques heures avant le vote, mais aussi avant son audition par une commission parlementaire sur les scandales des fêtes organisées à Downing Street durant la pandémie de Covid-19.

Les députés britanniques vont se prononcer sur un des éléments du "cadre de Windsor" annoncé début mars par le nouveau Premier ministre Rishi Sunak et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.