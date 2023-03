Bret Easton Ellis signe son retour avec "Les éclats" : "J’écris sur les riches"

"Les Éclats" est un roman d’apprentissage qui illustre on ne peut mieux le célèbre vers de Rimbaud : "On n’est pas sérieux, quand on a dix-sept ans". Le narrateur, Bret, est un homme mûr qui revient sur sa dernière année de lycée, dans un établissement huppé de Los Angeles, en 1981-1982. L’auteur a gardé le nom : Buckley, qui a vu passer d’autres célébrités mondiales comme l’acteur Matthew Perry ou Kim Kardashian. Bret et ses condisciples vivent dans de grandes villas avec piscine, viennent en cours au volant d’une voiture de sport, et leur argent leur ouvre toutes les portes. Sexe et drogues rythment leur temps libre.

Si le récit est parsemé des films et chansons de l’époque, ces jeunes Californiens restent parfaitement incultes. Y compris Bret, qui veut devenir écrivain en décrivant les aventures de ses congénères. La culture classique, la littérature ? "Moi ça m’importe. Mais pour mes personnages, non", reconnaît Bret Easton Ellis. "Nous étions privilégiés. Bien plus privilégiés que je l’ai jamais pensé", se souvient-il. "J’écris sur les riches et je l’ai toujours fait. Je n’ai jamais fait autre chose que d’écrire un roman sur les riches, et comment ils sont détraqués, et ce pour quoi ils restent impunis."