Brésil : vaste opération de police dans des favelas de Rio de Janeiro

Un millier de policiers ont été déployés lundi matin dans trois favelas de Rio de Janeiro dans le cadre d'une opération contre le crime organisé, alors que la ville est touchée par une vague de violence, ont annoncé les autorités.

"Mille agents des forces de sécurité de Rio de Janeiro commencent aujourd'hui une grande opération de lutte contre le crime dans le Complexe de Maré, à Vila Cruzeiro et dans la Cité de Dieu", a indiqué le gouvernement de l’État de Rio sur X (ex-Twitter). Ces trois quartiers, dans les zones nord et ouest de la ville, sont considérés comme des fiefs du Comando Vermelho, la plus vaste organisation de narcotrafic de Rio. "Nous voulons attaquer cette faction criminelle qui tente d'étendre son territoire et d'attiser des conflits avec d'autres organisations criminelles", a expliqué le chef de la police civile de l’État de Rio, Renato Torres, lors d'une conférence de presse.

Aucun premier bilan de l'opération n'a été communiqué dans l'immédiat. Au cours des dernières semaines, Rio a connu plusieurs graves épisodes de violence. Trois médecins brésiliens venus pour un congrès ont été tués jeudi dans la nuit dans un bar de plage dans le quartier aisé de Barra da Tijuca.

Par ailleurs, sur des images diffusées récemment par la chaîne TV Globo, on voyait des trafiquants armés de fusil s'entraîner à des tactiques de guérilla sur un terrain du Complexe de Maré, l'un des plus grands ensembles de favelas de la ville. En réponse à la vague de violence, à Rio mais aussi dans l'Etat de Bahia (nord-est), le gouvernement du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a annoncé l'envoi de moyens policiers supplémentaires, notamment humains, dans ces deux territoires.