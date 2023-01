Brésil : une tentative de putsch qui révèle la fracture entre l’armée et le pouvoir

En laissant la manifestation déborder et les militaires protéger les golpistas, Lula avait d’ailleurs peut-être tout calculé : "il a peut-être laissé faire à dessein pour savoir mieux qui était impliqué, pour ne pas les mobiliser, pour ne pas être obligé de s’attaquer à l’armée", affirme le professeur. Il a toutefois montré l’étendue de la fracture, à la fois entre l’armée et la police, mais aussi entre deux faces du Brésil : celle qui défend la démocratie et celle qui soutient Bolsonaro coûte que coûte.

Car même si le coup d’Etat a été évité, il reste beaucoup de questions. 1200 personnes ont été arrêtées et vont être incarcérées pour destruction de bien public en flagrant délit. Mais ensuite ? Trouver les commanditaires ? "Il semble assez clair que même si on incarcère toutes ces 1200 personnes et qu’on arrive à savoir qui a payé les nuits d’hôtels, les bus, les vivres, il n’y a pas que 1200 personnes concernées, rappelle Rodrigo Nabuco de Araujo. C’est spectaculaire, mais Lula va-t-il aller au-delà ? Va-t-il mettre les généraux 4 étoiles face à leurs responsabilités, va-t-il aller jusqu’à menacer l’édifice militaire sur lequel reposait le gouvernement Bolsonaro ?"