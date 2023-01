Brésil : tout juste investi, Lula signe des décrets sur les armes et l'Amazonie

Lula a également limité les possibilités d'achat d'armes et de munitions pour certains usages autorisés et suspendu l'octroi de nouvelles licences pour les CAC et de nouveaux enregistrements pour les clubs et écoles de tir.

Luiz Inacio Lula da Silva a également créé un groupe de travail chargé de proposer un nouveau règlement pour le Statut du Désarmement, en vigueur depuis 2003 et son premier gouvernement de l'époque, qui vise à désarmer les civils.

L'Amazonie

Le nouveau chef d'Etat a également signé une série de décrets visant à renforcer la protection de l'Amazonie, dont la déforestation annuelle moyenne a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente.

Lula a notamment institué une "commission interministérielle permanente pour la prévention et le contrôle de la déforestation", tout en décidant de réactiver le Fonds pour l'Amazonie, créé en 2008 pour recueillir des dons destinés à des investissements dans la forêt en vue de sa préservation.