Brésil : plus d’incendies en Amazonie depuis janvier que sur toute l’année 2021

Le président Bolsonaro, qui va briguer sa réélection le 2 octobre, est notamment accusé de favoriser l’exploitation minière et agricole en Amazonie, au détriment de la forêt. Selon certains experts, la déforestation et les feux de forêt s’intensifient cette année car Jair Bolsonaro est distancé dans les sondages par l’ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva, qui promet d’être plus rigoureux dans la préservation de l’Amazonie.

Depuis l’arrivée au pouvoir en janvier 2019 de Bolsonaro, la déforestation annuelle moyenne en Amazonie brésilienne a augmenté de 75% par rapport à la décennie précédente.

En août, la déforestation a porté sur 1661 km2, près du double de la surface déboisée sur la même période de l’année dernière (918 km2).