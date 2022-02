Le dernier bilan provisoire officiel fait également état de 849 personnes ayant dû quitter leur logement.

Plus de 500 pompiers, avec des hélicoptères, des pelleteuses et des chiens renifleurs, restent mobilisés pour rechercher sans relâche les disparus, tandis que l'espoir de retrouver des survivants ensevelis est de plus en plus mince.

Des centaines de bénévoles sont aussi allés prêter main-forte aux secours, dont un grand nombre d'habitants des quartiers dévastés par les glissements de terrain contraints de creuser eux-mêmes dans la rue pour tenter de retrouver leurs proches.