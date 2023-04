Dans la foulée de la publication de ces images par CNN Brasil, le service presse du gouvernement a annoncé le pas de côté du militaire. Le chef du GSI, organe chargé de fournir une assistance directe au président sur les questions de sécurité nationale et de politique de défense, a tenté de se justifier, arguant auprès de la chaîne TV Globo que les images avaient été sorties de leur contexte. Il a ainsi affirmé être "entré dans le palais après son assaut et avoir fait sortir les gens des 3e et 4e étages afin que les arrestations puissent avoir lieu au 2e étage". Sur d’autres de ces vidéos, au moins deux membres du GSI sont vus en train de serrer la main de manifestants et de leur donner des bouteilles d’eau. Le 8 janvier, des milliers d’individus refusant la défaite de l’ex-président d’extrême droite Jair Bolsonaro avaient pris d’assaut le Palais présidentiel, le Congrès et la Cour suprême, une semaine après l’investiture de son rival de gauche Lula.