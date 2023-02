Brésil : Lula survole la zone sinistrée par une tempête meurtrière

Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a survolé lundi la zone où les inondations et glissements de terrain ont fait au moins 36 morts et une quarantaine de disparus dans l’Etat de Sao Paulo (sud-est) et a prôné l’union de tous les pouvoirs publics pour tenter de retrouver des survivants et reconstruire les infrastructures.

"C’est important de travailler ensemble […] Il faut prier pour les victimes, mais aussi qu’il ne pleuve plus pour qu’on puisse commencer la reconstruction", a déclaré le chef de l’Etat en conférence de presse, peu après son vol en hélicoptère au-dessus de la zone sinistrée après les pluies diluviennes de dimanche.

L’institut météorologique national a émis une alerte pour de nouvelles fortes pluies dans la région ce lundi.