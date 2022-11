Brésil : Lula réélu, un espoir pour l’Amazonie ?

Entre 2005 et 2015, le taux de déforestation a dégringolé de 76%, et ce, grâce à un "Plan d’action pour la prévention et le contrôle de la déforestation dans l’Amazonie légale", instauré en 2004. Lula a aussi adopté des mesures en faveur des indigènes. "Ces peuples voient l’Amazonie comme une grande terre qu’ils défendent, explique l’anthropologue. Donc en protégeant ces peuples, on protège la forêt. Mais ces mesures se sont écroulées avec Bolsonaro."

Pourtant, le bilan de Lula n’est pas tout rose non plus. "Lors de son premier mandat, il a permis de grandes avancées mais il était souvent confronté à un dilemme : limiter la déforestation ou garder le soutien de l’agrobusiness", nuance Frédéric Louault. Et ce dilemme est toujours présent aujourd’hui.

En bref, Lula va devoir accélérer les politiques qu’il a lui-même mis en place et que Bolsonaro a détricotées pendant quatre ans.