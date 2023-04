Brésil : Lula dénonce la violence des jeux vidéo

Des professeurs d’université, chercheurs et créateurs de jeux vidéo estiment que "cette association simpliste entre les jeux vidéo et la violence est non seulement erronée, mais peut également détourner le débat sur les racines de la violence", peut-on lire dans la lettre qui a réuni 71 signataires depuis sa publication, jeudi dernier.

"Les affirmations du président Lula […] vont à l’encontre de toutes les recherches sur le sujet", ajoutent les spécialistes, qui "exhortent" le chef de l’Etat à dialoguer avec le secteur pour "revoir" sa position.

Le célèbre influenceur Felipe Neto, suivi par plus de 45 millions d’abonnés sur Youtube, a jugé les commentaires de Lula "dépassés" et "ne reflétant pas la réalité".