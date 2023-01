Brésil : les chantiers ardus de Lula, de retour au pouvoir après la présidence de Jair Bolsonaro

Le retour de la gauche, le Parti des travailleurs, ce 1er janvier s’est joué à peu de choses : 50,9% des voix pour Lula, 49,1% pour Jair Bolsonaro au scrutin présidentiel d’octobre. Les urnes ont désigné Lula mais rappelé la grande popularité de Jair Bolsonaro. Comment Lula va-t-il composer avec les 58 millions de Brésiliens qui n’ont pas voté pour lui ? Avec des citoyens dont le candidat favori refuse ostensiblement de transmettre le symbole du pouvoir présidentiel ?

Lula fait son retour dans un Etat dont les régions ont voté très différemment ("Bolsonaro" dans les états les plus riches, "Lula" dans les états plus pauvres), un pays plus fragmenté et plus polarisé. Les vaccins, la place de la religion, l’affaire de corruption qui a sali le Parti des travailleurs de Lula sont des sujets très clivants et, sous Jair Bolsonaro, la violence verbale a pris ses aises dans le discours public.

Dans ce contexte, Lula va devoir se poser en Président de tous les Brésiliens, même de ceux qui ne veulent pas de lui. Notamment les Bolsonaristes les plus radicaux qui campent devant les casernes du pays depuis l’élection pour réclamer une intervention de l’armée.

Ce travail de cohésion de Lula devra commencer au sein même de son gouvernement.

Pour s’assurer une majorité au Congrès, le nouveau Président brésilien a formé une coalition gouvernementale qui va de la gauche au centre droit. Comment ménager les susceptibilités de cette majorité composite tout en remplissant ses promesses de campagne ancrées à gauche?