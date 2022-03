Brésil : le président Bolsonaro remanie la moitié de son gouvernement

Plusieurs autres ministres-clé ont quitté leur poste, dont Tereza Cristina (Agriculture) ou Tarcisio de Freitas (Infrastructures).

Tereza Cristina, très respectée dans le milieu de l'agronégoce, moteur de l'économie brésilienne, viserait pour sa part un siège de sénatrice dans l'Etat du Mato Grosso du Sud.

Tarcisio de Freitas était aussi l'un des hommes forts du gouvernement: après avoir mené avec succès la privatisation de ports, d'aéroports et de chemins de fer, il devrait être candidat au poste de gouverneur de Sao Paulo, l'Etat le plus riche et le plus peuplé du pays.

Le 2 octobre, jour du premier tour de la présidentielle, les Brésiliens éliront aussi leurs députés, gouverneurs et un tiers des sénateurs.

Le général Paulo Sergio Nogueira, commandant de l'armée de Terre, va succéder à Braga Netto à la tête du ministère de la Défense.

Les autres ministres sortants ont été remplacés par de hauts fonctionnaires au profil plus discret.