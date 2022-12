Brésil : le gouvernement Lula au complet, des femmes à des postes clés

Le ministère des Peuples Indigènes, également fondamental pour la préservation de la plus grande forêt tropicale de la planète, a été confié à Sonia Guajajara, 48 ans, leader autochtone reconnue comme une des 100 personnes les plus influentes au monde par le magazine Time.

Ce ministère n’existait pas auparavant et sa création était l’une des promesses de campagne du président élu de gauche. Une autre femme influente a été nommée au ministère du Plan : Simone Tebet, 52 ans, sénatrice de centre droit arrivée troisième au premier tour de la présidentielle, et dont le report de voix (4%) s’est révélé décisif pour la victoire de Lula au second tour du 30 octobre.