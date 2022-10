Brésil : le Bolsonarisme n'est pas mort, un deuxième tour sera nécessaire aux élections législatives

La question est de savoir si Jair Bolsonaro acceptera une éventuelle défaite électorale à l’issue du second tour. Les précédentes déclarations du président populiste de droite laissent penser que non. "Si nous avons des élections propres, alors je gagnerai aujourd’hui avec au moins 60% des voix", a-t-il par exemple déclaré dimanche, après avoir voté au premier tour. Il a affirmé à plusieurs reprises, sans preuve, que le système électoral brésilien était sujet à la fraude et qu’il ne faisait pas confiance aux résultats.

Par ailleurs de nombreux candidats bolsonaristes, dont des ex-ministres du gouvernement, ont été élus au Congrès et comme gouverneurs. Le scrutin auquel 156 millions d’électeurs avaient été appelés, s’est apparemment déroulé sans violences dans le plus grand pays d’Amérique latine.